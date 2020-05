/ / Família improvisa festa para comemorar os 106 anos de idosa, na cidade de Goiás

"Apesar da idade, ela ainda está muito lúcida e compreende que não podemos fazer uma festa grande, do jeito que ela gosta. Ela assiste sempre aos jornais e está super preocupada com a pandemia. Por isso, nem precisamos nos preocupar em explicar para ela porque não fizemos uma festa", conta a bisneta.

Ubaldina Caldas de Santana celebrou os 106 anos no domingo (17) de uma forma diferente da que era acostumada a comemorar. Por conta da pandemia do coronavírus, em vez de a casa estar lotada de parentes, somente os familiares que moram com ela na cidade de Goiás, na região central do estado, puderam participar da festa.A bisneta Priscylla Santana da Silva Santos, de 27 anos, conta que "Dona Fiota" como carinhosamente Ubaldina é chamada pela família, sempre gostou de comemorar o aniversário e não abria mão de um grande evento nesta data. Apesar de não poder reunir toda a família e os amigos como tradicionalmente fazia, ela ficou emocionada em comemorar mais um ano de vida.Diante da pandemia, Priscylla afirma que os familiares estão procurando preservar a idosa que, apesar de não ter problemas de saúde, faz parte do grupo de risco pela idade.Por Gessy ChavesJornalistaFonte: Site G1