/ / ENEL distribuição Goiás oferece parcelamento nas contas de energia em tempos de quarentena

Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO-3243

ASCOM - ENEL

A Enel Distribuição Goiás está oferecendo mais uma facilidade aos seus clientes com o Portal de Negociação que já está disponível no site da empresa. A ferramenta é simples e serve para os clientes realizarem negociações e parcelamentos nas contas de energia que estão em atraso. Os clientes podem simular diversas formas de negociação e escolher aquela que mais se encaixa com seu orçamento familiar. Diante do cenário econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus, a companhia está disponibilizando a flexibilização do pagamento das contas de energia com opção de parcelamento dos débitos.O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos para os clientes que estão sendo impactados economicamente pela pandemia do coronavírus. Aqueles que optarem pelo parcelamento, em até oito vezes, terão direito à isenção de juros do parcelamento. As parcelas serão cobradas nas próprias faturas de energia e a entrada será a partir de 13% do valor total do débito, que poderá ser pago por boleto, disponibilizado assim que concluída a solicitação do parcelamento.Os clientes residenciais e de empresas de pequeno e médio porte, poderão solicitar a negociação através do: Portal de Negociação, disponível no site da empresa e pelo aplicativo Enel Goiás. Todas as negociações são realizadas em ambiente seguro e o cliente ainda tem acesso a um Termo de Confissão de Dívidas, com todos os detalhes das condições em que o parcelamento foi realizado. Ações que garantem a transparência, segurança e facilidade para todos os clientes que optarem pelo parcelamento dos débitos.Serviço:Parcelamento de faturas de energia