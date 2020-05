/ / / Prefeito de Itaberaí confirma o 2º caso de covid-19 (Coronavírus), sendo o 1º óbito pela doença na cidade

2º CASO - O ÓBITO

Hoje (20/05), o prefeito de Itaberaí, Roberto Silva, deu uma entrevista na Rádio Silvestre comunicando mais um caso de COVID-19 na cidade. Trata-se de um homem de 53 anos que veio a óbito, sendo mais uma perca para o coronavírus no estado de Goiás.





A vítima morreu no sábado (dia 16/05), sendo que apenas hoje saiu o resultado do exame, dando positivo para COVID-19. Segundo a diretora de Vigilância e Epidemiologia Lúcia, ''tivemos conhecimento desse caso no sábado, e estivemos em contato com a família, colhemos todas as informações necessárias para a segurança da nossa população. O homem estava já a 16 dias com sintomas, só que ele estava em uma cidade do Pará, passou mal e foi encaminhado para o HCamp em Goiânia, por se tratar de um paciente do Estado de Goiás. Assim, nas dependências no HCamp, o paciente sofreu uma parada cardiorespiratória e faleceu antes de dar entrada no hospital de campanha.''





Segundo informações, a família desse paciente que veio a óbito também está sendo monitorada pela equipe de vigilância e epidemiologia.





A cidade ainda tem outros seis casos em observação que ainda não fizeram exames, porém são considerados suspeitos por terem tido contato com outras que contraíram o vírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os exames tem data certa para serem feitos e serão realizados em todos os membros das famílias no dia certo de rastreamento do vírus, seguindo o protocolo determinado.





A Secretária Kéllia Rosa disse ainda em entrevista que ''todos os casos serão devidamente comunicado à papulação, haja visto que é de suma importância que continuemos tendo a confiância da população.''