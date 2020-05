/ / / Em Iporá, moradores reclamam de falta de coleta de lixo e cobram do prefeito em redes sociais

A foto acima mostra a porta de um morador que postou, nas redes sociais, Zilmar Lemes fez o seu comentário na foto dizendo que a 22 dias o lixo na sua porta não é recolhido.













Iporaenses cobram do prefeito Naçoitan Leite (PSDB) providências, já que os microrganismos estão se espalhando pela cidade em pontos frequentados.protesta moradora da Rua Manágua.Simone de Melo diz que a Praça Liberdade foi tomada por lixo e mato alto:. Os iporaenses afirmam que a praça virou umNo Setor Santo Antônio, o morador Pedro Gonçalves Filho afirma que as coletas ainda ocorrem uma vez por semana, mas sem habitualidade.Keila Souza publicou na internet sua reclamação: “A Vila Mutirão está com lixo pra todos os lados, com um cheiro insuportável”. O prefeito não deu retorno dando esclarecimentos a respeito da falta de coleta do lixo.