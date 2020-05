/ / Dom Eugène Rixen renuncia e Papa Francisco nomeia novo comando na Diocese da Cidade de Goiás

Publicidades

Publicações relacionadas

O Papa Francisco acolheu, nesta quarta-feira, 27 de maio, o pedido de renúncia apresentado por dom Eugène (Eugênio) Lambert Adrian Rixen ao governo pastoral da diocese de Goiás (PR). No mesmo ato, o Papa nomeou como bispo titular da mesma diocese, o padre Jeová Elias Ferreira, atualmente vigário-geral na arquidiocese de Brasília.A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou agradecimento a dom Eugênio Rixen e saudação ao padre Jeová Elias. Confira abaixo:Padre Jeová Elias Ferreira nasceu em 24 de agosto de 1961, em Sobral (CE). Estudou Filosofia no Seminário Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, de 1985 a 1987, sendo licenciado pela Universidade Estadual do Ceará, em 2000. Estudou Teologia no mesmo seminário, tornando-se bacharel, com reconhecimento pela Universidade Pontifícia Bolivariana, Medellín, em 2017.Foi ordenado padre em 30 de novembro de 1991, na catedral metropolitana de Brasília (DF). Na arquidiocese de Brasília, exerceu a função de pároco nas seguintes paróquias: Santíssima Trindade, Ceilândia; Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Sobradinho e Nossa Senhora de Nazaré em Planaltina.O padre aprofundou seus estudos em teologia pastoral e também foi professor de Doutrina Social da Igreja no Seminário Nossa Senhora de Fátima, da arquidiocese de Brasília, de 2004 a 2005. Também foi membro do Colégio de Consultores, do Conselho Econômico, vigário episcopal do Vicariato Norte. Atualmente exerce a função de vigário-geral na arquidiocese de Brasília (DF).O procedimento está previsto no Código de Direito Canônico e define que “ao bispo diocesano que tiver completado 75 anos de idade, é solicitado apresentar a renúncia do ofício ao Sumo Pontífice, que, ponderando todas as circunstâncias, tomará providências”. Com a aceitação da renúncia pelo Papa, o bispo emérito fica, então, desobrigado das funções concernentes ao governo de sua diocese, mas permanece no exercício de seu ministério durante toda a vida.Dom Eugênio completou 75 anos no dia 3 de julho de 2019. Ele nasceu em Kelmis na Bélgica, em 1944. É o quarto bispo da diocese da diocese de Goiás (GO), criada pela bula “Quo gaudio” (Com Alegria) do Papa Pio XII, em 26 de março de 1956.Dom Eugênio completou 75 anos no dia 3 de julho de 2019. Ele nasceu em Kelmis na Bélgica, em 1944. É o quarto bispo da diocese da diocese de Goiás (GO), criada pela bula “Quo gaudio” (Com Alegria) do Papa Pio XII, em 26 de março de 1956.Sua ordenação presbiteral foi em 1970. Depois disto, ele veio ao Brasil como missionário “Fidei Donum”. Foi eleito bispo auxiliar de Assis em 30 de novembro 1995, foi consagrado em 25 de fevereiro 1996. Foi nomeado bispo de Goiás, uma das mais antigas de todo o Brasil, em 2 de dezembro 1998. Seu lema episcopal é: “Maranatha, vem senhor”.Por dois mandatos, de 2003 a maio de 2011, foi presidente da Comissão Episcopal de Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Atualmente é bispo referencial da Pastoral da AIDS.Inf. Site CNBB