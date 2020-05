/ / Com 252 casos em 24 horas, hoje (29/05), Goiás bate o recorde de contaminados pelo COVID-19

De acordo com boletim epidemiológico publicado na última quinta-feira (28/05), o estado de Goiás possuía 3.090 casos de contaminados com o coronavírus. Entretanto, tal número mudou rapidamente, sendo que o boletim epidemiológico publicado nesta sexta-feira (29/5) evidenciou o novo recorde batido pelo estado, registrando mais 252 casos de COVID-19 em apenas 24 horas. Atualmente, há 3.342 pessoas contaminadas pelo SARS-CoV-2 em Goiás.



Pode-se afirmar que o aumento repentino na curva de casos confirmados de COVID-19 deve-se a diminuição do isolamento social que tem ocorrido devido a flexibilização do comércio no Estado.



O primeiro recorde batido por Goiás havia sido registrado no último dia 20 de maio, com 203 casos. O último foi registrado ontem, com 233 novos casos dentro do mesmo período. Entretanto, conforme dados da plataforma sobre a COVID-19, do governo estadual, outros 252 foram confirmados hoje.



Até a tarde desta sexta-feira (29/5), Goiás registra ainda 21.608 casos suspeitos de coronavírus em investigações e 121 amostras para análise no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). Os dados foram repassados à Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) pelas unidades de saúde cadastradas no estado e divulgados na plataforma Covid-19, do governo estadual.



A plataforma do governo estadual, de acordo com o SES-GO, é atualizada a cada 30 minutos e afirma que 9.144 notificações suspeitas já foram descartadas no estado.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. SES-GO





