/ / / CISRIVA anuncia atendimento especializado de ginecologia no Hospital São Pedro na Cidade de Goiás

Publicidades

Publicações relacionadas

O CISRIVA (Consorcio Intermunicipal de Saúde Rio Vermelho e Araguaia) que tem como superintendente Vandré Borges Santana, informou que começa a disponibilizar, a partir de hoje (20/05), a realização de Cirurgias Ginecológicas no Hospital São Pedro de Alcântara na Cidade de Goiás (foto). Dessa forma, o hospital passará a oferecer todo o atendimento referente a alterações ginecológicas, ofertando consultas, exames e cirurgias aos pacientes.Os municípios que tiverem a necessidade de encaminhamento dos pacientes devem manifestar-se para realização do agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas no hospital e conforme o publicado em Edital.Essa ação demonstra o trabalho eficaz realizado pelo CISRIVA desde sua criação, em 2015, buscando servir a população através do atendimento em consultas especializadas, aumentando a oferta de serviços em saúde e diminuindo os custos, sendo um instrumento para aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e um auxiliador às Secretárias Municipais de Saúde da região.O CISRIVA é presidido pela Prefeita do Município de Goiás, Selma Bastos Pires e conta com a participação de 16 munícipios (Goiás, Heitoraí, Americano do Brasil, Mossâmedes, Guaraíta, Itapuranga, Faina, Araguapaz, Mozarlândia, Nova Crixás, Aruanã, Britânia, Santa Fé de Goiás, Jussara, Itapirapuã e Matrinchã).Por Isadora ChavesAssessoria de Imprensa