/ / Batalhão Ambiental vai montar força tarefa para fiscalizar e proibir acampamentos as margens do Rio Araguaia

Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243

Mesmo com o decreto estadual proibindo aglomerações devido à pandemia de coronavírus, a Polícia Militar está recebendo um grande número de denúncias de acampamentos em rios, lagos e ribeirões no estado. Com o objetivo de inibir este tipo de ação, o Batalhão Ambiental vai iniciar uma operação às margens do Rio Araguaia ainda essa semana para evitar aglomerações.Segundo o Comandante do Batalhão Ambiental Ten. Coronel Edson Cãndido Ribeiro, a medida é para tentar combater a propagação do novo coronavírus. Batalhão ambiental já encontrou irregularidades em outros lagos e rios do estado, assim com no Lago Corumbá IV.Falando sobre a temporada do Rio Araguaia à TV Anhanguera, o comandante disse que o cancelamento ainda não foi oficialmente anunciado mas já adiantou que não poderá acontecer acampamentos nos próximos meses. Disse ele:Ele ainda acrescentou que ainda não estamos no período de férias e muitos já estão descenco para os rios e mananciais afim de fazer o seu lazer e esquecendo dos devidos cuidados para não contrair a covid-19.