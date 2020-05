/ / 233 casos nas últimas 24 horas e Estado de Goiás bate novo record de contaminados com covid-19

Publicidades

O Estado de Goiás bate novo record de contaminados pela covid-19 nas últimas 24 horas, foram 233 contaminados e numero de casos no estado ja chega a 3097, foi o que informou a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás.7 novas mortes nas últimas 24 horas eleva o número para 115 óbitos no estado, isso é o que trás os dados que foram informados no boletim epidemiológico desta quinta feira - 28 pela SES. Em todo o estado ainda existem 20 630 casos sendo investigados e 8752 ja foram descartados.Essa mortes foram contabilizadas em 39 municípios, sendo que em 29 cidade se quer tem casos suspeitos. Ao todo 116 municípios apresentam casos confirmados e 101 tem casos suspeitos. 28 mortes ainda estão sendo investigadas e 225 foram descartadas.Por Gessy ChavesJornalista